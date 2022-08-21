Ученые выяснили, как утренний кофе влияет на тягу к курению

Химические соединения в обжаренных кофейных зернах могут снизить утреннюю тягу к курению и облегчить последствия ночной отмены никотина.

Согласно новому исследованию ученых из Университета Флориды (США), химические соединения в обжаренных кофейных зернах могут снизить утреннюю тягу к курению и облегчить последствия ночной отмены никотина.

Об этом сообщает EuroMD.

«Многие люди пьют кофе утром, но особенно сильно его любят курильщики. Мы хотели выяснить, есть ли в кофе вещества, влияющие на никотиновые рецепторы», — сказал ведущий автор исследования Роджер Л. Папке.

Отмечается, что ученые применили раствор черного кофе к выращенным в лаборатории клеткам и обнаружили два соединения, образующиеся в процессе обжаривания кофейных зерен, непосредственно влияющих на определенные высокочувствительные рецепторы в головном мозге, через которые у курильщиков возникает тяга к никотину.

Ученые считают, что полученные ими данные могут стать хорошим основанием для будущих исследований, связанных с синдромом отмены никотина.

Ранее Курсор писал, что кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он известен своей способностью бороться с усталостью и повышать уровень энергии. Потребление кофеина увеличивает время до утомления во время велотренировок на 12%.

Всего одна чашка кофе ускоряет реакцию и улучшает работу головного мозга — кофеин стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление. Также доказано, что кофе избавляет от головной боли: кофеин обладает свойствами анальгетика и часто входит в состав болеутоляющих средств.

Также Курсор сообщал о том, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.