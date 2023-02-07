В Германии обвинили украинцев во ввозе опасных бактерий

Рост опасных бактерий в Германии пришелся на период, когда украинцы активно заселяли европейские страны, убегая от войны.

В Германии группа ученых определила рост бактерий, устойчивых даже к антибиотикам широкого спектра действия. Рост так называемых суперинфекций зафиксировали с марта 2022 года, что связывают с украинскими беженцами, сообщает Еurosurveillance.

Найденный в больничных бактериях ген NDM-1 и кодируемый им фермент OXA-48 расщепляет практически все бета-лактамные антибиотики. Путем горизонтальной переноски этот ген может передаваться другим микроорганизмам.

И NDM-1, и OXA-48 содержат микроорганизм под названием Klebsiella pneumoniae, или палочка Фридлендера. Эта бактерия способствует развитию таких инфекций, как пневмония, сепсис, заражение мочевыводящих путей, менингит, бактериемия и абсцесс печени.

Палочка Фридлендера способствует развитию тяжелых заболеваний, которые плохо поддаются лечению.

Чтобы избежать случаев распространения опасных бактерий в Германии, специалисты призывают проводить детальный скрининг больных перед помещением в медучреждения. В случае выявления палочки Фридлендера пациентов нужно помещать на строгий карантин.

«Курсор» ранее писал, что плохая гигиена полости рта может быть опасна для мозга и привести к смертельному заболеванию — абсцессу.

Напомним, бактерии Chlamydia pneumoniae могут в течение нескольких дней вызвать слабоумие.