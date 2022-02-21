Ученые заявили, что распространенная бактерия может вызвать слабоумие

Ученые из Австралии провели эксперимент с 12 мышами и выяснили, что бактерии Chlamydia pneumoniae могут в течение нескольких дней вызвать слабоумие.

Эксперты выяснили, что бактерия под названием Chlamydia pneumoniae способна проникать в мозг через нос. Ее деятельность провоцирует болезнь Альцгеймера. Обычно эта бактерия поражает дыхательные пути, взывая пневмонию.

Исследователи из Университета Гриффита и Технологического университета Квинсленда провели эксперимент с 12 мышами, которым вводили в нос раствор с этими бактериями. Также была контрольная группа, состоящая из пяти мышей.

При попадании бактерий в мозг, его клетки начинании образовывать отложения бета-амилоида, который является характерным признаком болезни Альцгеймера. Затем в течение пары дней начинали активизироваться гены, которые вовлечены в развитие этой болезни.

Ранее Курсор сообщал, что ученые раскрыли главный секрет счастливой старости. Эксперты проводили исследование в Соединенных Штатах на протяжении 10 лет, в нем приняли участие больше 13 тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет. Они предоставляли ученые данные о своей жизни: состоянии здоровья, времени выхода на пенсию и так далее.

Кроме того, мы писали, что ученые показали, как клетки формируют органы. Ученые из Женевского университета смогли в лабораторных условиях заставить мышечные клетки воспроизводить простые формы. Эксперимент был проведен в рамках исследования того, как именно происходит формирование органов и тканей.

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