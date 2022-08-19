Американские ученые открыли секрет стройности

Что поменять в своей жизни, чтобы никогда не страдать от ожирения, рассказали специалисты

Ученые установили, что чем выше у женщины доход, тем меньше лишних сантиметров на талии. Ожирение – удел бедных.

Почти половина женщин с низким доходом, которые приняли участие в исследовании, страдают ожирением. Ученые проанализировали данные тысяч женщин за 2011-2014 годы и выяснили, что 45,2% из них страдают от избыточного веса и имеют низкий доход.

Представительниц среднего класса, которые имеют ожирение, несколько меньше. По данным учёных и количество составило 42,9%. А вот большинство дам с высоким доходом могут похвастаться стройной фигурой. Лишний вес исследователи обнаружили лишь у 29,7%.

Также учёные нашли закономерность между ожирением и уровнем образование. Оказалось, что малообразованные люди чаще других имеют лишний вес. Учёные предположили, что некоторые американки просто не осознают необходимость вести здоровый образ жизни.

Многие исследователи считают, что погоня за идеальным весом также очень вредна для организма. Ведь из-за этого человек находится в постоянном стрессе. Поэтому порой бодипозитив – это всё-таки выход. Но в тоже время принимать себя и любить себя тоже нужно в меру, помните, что ожирение является причиной очень серьёзных заболеваний.

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