Американские ученые создали нейросеть, способную обнаруживать мертвые клетки мозга быстрее человека

Ученые создали искусственный интеллект для обнаружения мертвых клеток мозга. Отмечается, что для диагностики нейродегенеративных заболеваний очень важно быстро находить мертвые клетки.

Американские ученые создали искусственный интеллект BO-CNN, который научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «The Conversation».

Известно, что мертвые клетки мозга имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, но для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, под микроскопом просматривающих тысячи изображений.

Большинство методов визуализации позволяют выявить только поздние стадии гибели клеток. Чтобы найти нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки.

ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не столь очевидны для человеческого глаза.

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