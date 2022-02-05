Американские ученые создали нейросеть, способную обнаруживать мертвые клетки мозга быстрее человека

Американские ученые создали искусственный интеллект BO-CNN, который научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «The Conversation».
Известно, что мертвые клетки мозга имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, но для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, под микроскопом просматривающих тысячи изображений.
Большинство методов визуализации позволяют выявить только поздние стадии гибели клеток. Чтобы найти нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки.
ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не столь очевидны для человеческого глаза.
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