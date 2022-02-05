Американские ученые создали нейросеть, способную обнаруживать мертвые клетки мозга быстрее человека

19:49, 05 февраля 2022
Здоровье и медицина
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Мозг
Фото: pixabay.com

Ученые создали искусственный интеллект для обнаружения мертвых клеток мозга. Отмечается, что для диагностики нейродегенеративных заболеваний очень важно быстро находить мертвые клетки.

Американские ученые создали искусственный интеллект BO-CNN, который научился маркировать и распознавать мертвые нейроны быстрее профессионального врача приблизительно в сто раз.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «The Conversation».

Известно, что мертвые клетки мозга имеют характерный свернутый вид, который относительно легко распознать и найти, но для подобных целей приходится нанимать команду стажеров, под микроскопом просматривающих тысячи изображений.

Большинство методов визуализации позволяют выявить только поздние стадии гибели клеток. Чтобы найти нейроны быстрее и качественнее, специалисты разработали нейросеть BO-CNN, которая смогла маркировать живые и мертвые клетки.

ИИ также оказался способным выделять особенности, отличающие живые клетки от мертвых, которые не столь очевидны для человеческого глаза.

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Автор материала:
Йонатан Кариш
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