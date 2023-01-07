Бронхиальную астму могут провоцировать газовые плиты на кухне — исследование

При обработке пищи газом выделяется диоксид азота, а также вредные частицы, которые вызывают воспаления дыхательных путей.

Ученые проводили исследование причин возникновения астмы у детей и выявили интересную взаимосвязь.

Об этом сообщает MDPI.

Авторы исследования обнаружили закономерность, что возникновение астмы у детей имеет большую вероятность, если в семье используются газовые плиты.

Оказалось, что 13% детей с астмой могли бы избежать страшного диагноза, если бы у них в квартирах не применялись газовые плиты.

Специалисты проанализировали 357 разных исследований и научных работ из разных стран и обнаружили прямую зависимость: чем больше в регионе пользуются газовыми плитами, тем большее количество детей страдает от астмы.

Проблема установки газовых плит и ее влияния на дыхательную систему очень редко рассматривается врачами. Но при этом давно известно, что такая тепловая обработка пищи вырабатывает диоксид азота (который является маркером загрязнения воздуха). Разные частицы оседают на тканях легочных альвеол. А это, в свою очередь, способствуют развитию воспаления и приобретению хронических заболеваний дыхательной системы, включая астму.

В рамках профилактики бронхиальной астмы, ученые предложили заменить газовые системы электрическими.

Ранее Курсор писал, что названы продукты, которые славятся своим антираковым эффектом и подавляют воспаления.

Также медики назвали продукты, с которыми запрещено сочетать яйца.