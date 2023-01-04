Медики назвали продукты, с которыми запрещено сочетать яйца

Эксперты считают яйца одним из самых полезных продуктов. Но важно помнить, что совмещать их можно далеко не со всеми ингредиентами и некоторые привычные нам сочетания сильно вредят здоровью.

Яйца содержать целый спектр полезных для человека веществ — от аминокислот до витаминов. Но, чтобы получить от них максимальную пользу, важно употреблять яйца как самостоятельный продукт либо же в сочетании с овощами и зеленью. Некоторые продукты, с которыми мы привыкли комбинировать яйца на нашей тарелке, совершенно с ними не сочетаются.

Об этом пишет healthline.

Рыба не должна лежать на одной тарелке с яйцами, говорят врачи. Дело в том, что в яйцах присутствуют вещества, нейтрализующие часть витаминов, в частности B7, которые присутствуют в жирных сортах рыбы, и полезные вещества, содержащиеся в морепродуктах.

Рис в сочетании с яйцом может нарушить пищеварение. Кроме того, употребление этих продуктов одновременно мешает усвоению полезных веществ.

Картофель часто сочетают с яйцами в салатах, но это делает блюдо «тяжелым» для желудка. Кроме того, картофель имеет минералы, которые становятся препятствием для усвоения железа и кальция яиц.

Сыр. Медики советуют не употреблять одновременно несколько животных белков. Не рекомендуется смешивать яйца, прежде всего, с сыром, а также с мясом и ветчиной. Следствием этого может стать тяжесть в желудке.

По этой же причине не стоит сочетать яйца с молоком.

Жирные соусы (майонез) существенно снижают пользу от употребления яиц. Жиры обладают свойством замедлять пищеварение, говорят врачи. И после такого сочетания вы можете почувствовать тяжесть в желудке.

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