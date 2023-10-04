Чем рыбалка полезна для здоровья – исследование

По словам ученых, "мужчины буквально займутся рыбалкой вместо того, чтобы пойти на терапию".

Рыбалка помогает уменьшить риск возникновения психических заболеваний, таких как тревога, депрессия и суицидальные мысли.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Англия Раскин, Ольстерского университета и Университета королевы Белфаста, сообщает Men’s Journal.

В эксперименте приняли участие 1752 участника мужского пола, которым был предоставлен онлайн-опрос. Им задавался ряд вопросов об участии в любительской рыбалке, уровне физической активности. Также была проведена диагностика участников на предмет психических расстройств, психического здоровья и благополучия.

Результаты показали, что те, кто занимался рыбалкой более регулярно, почти на 17 процентов реже сообщали о психических расстройствах по сравнению с теми, кто занимался этим хобби менее регулярно. А те, кто ловил рыбу чаще, заметили еще большее положительное влияние на свое психическое здоровье.

«В целом, результаты показывают, что частое участие в любительской рыбалке может быть "двойной стратегией", способствующей релаксации и положительному психическому здоровью, а также повышают уровень физической активности у людей с проблемами психического здоровья», — утверждают авторы исследования.

Как сообщал Курсор, рыбак Брайан Бейкер из штата Оклахома (США), выловил огромного пестрого толстолобика и стал первым рекордсменом штата.

Бейкер поймал карпа весом 54 килограмма, который почти на 13 килограммов тяжелее пестрого толстолобика, выловленного в 2005 году в штате Теннесси и побившего мировой рекорд. Рыбак поймал карпа на крючок, а не на приманку, поэтому не сможет претендовать на мировой рекорд. Несмотря на это, он стал рекордсменом в своем штате.

Курсор писал ранее, что в штате Виргиния (США) рыбаку удалось словить рыбу, которая имеет необычную мутацию.