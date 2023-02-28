В США рыбак неожиданно словил рыбу-мутанта

По словам рыбака, прежде он «ничего подобного не встречал».

В штате Виргиния (США) рыбаку удалось словить рыбу, которая имеет необычную мутацию.

Об этом сообщает Департамент ресурсов дикой природы Виргинии.

Джейкоб Мур обыденно тренировался в речке Джеймс перед тем, как принять участие в рыболовном турнире. Однако неожиданно он словил светло-желтую рыбу, имевшую странный вид.

Сперва он предположил, что в речку заплыла морская рыба, но при дальнейшем изучении он понял, что это пресноводный окунь необычного цвета. Рыбак сделал несколько фотографий и решил отпустить животное назад.

«Я сначала подумал, что поймал морскую рыбу, но, о чудо, это была большеротая! Никогда прежде я ничего подобного не встречал. Видел окуня с черными пятнами, но не такого альбиноса», – сказал американец.

Golden Bass Caught In Virginia: Jacob Moore was quite surprised when he reeled in this largemouth bass from the James River. Moore was expecting to catch a largemouth—he was targeting them. But he definitely wasn’t expecting to catch a golden largemouth! https://t.co/wsprofA9DO pic.twitter.com/f4EtuxoWsB — CoastalAngler (@CAMTAMagazine) February 13, 2023

По словам специалиста из Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США Катрин Либич, эта рыба не альбинос, а ее золотистый окрас спровоцирован ксантизмом. Речь идет о генетической мутации, из-за которой у рыбы появляется ярко-золотистый цвет. В итоге она становится легкой добычей для хищников.

По словам координатора водного образования Департамента ресурсов дикой природы Вирджинии, золотой большеротый окунь является крайне редким. И большинство рыболовов никогда о них не слышали и тем более не встречали.

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