Что не стоит есть на завтрак: пять самых опасных продуктов

Стоит помнить, чтобы быть здоровыми и предотвратить развитие множества заболеваний, следует отказаться от употребления натощак определенных продуктов.

Продукты для утренней трапезы стоит выбирать очень внимательно. Ведь ряд при употреблении натощак вызывают раздражение слизистой желудка, другие нарушают кислотно-щелочной баланс, третьи способствуют развитию таких заболеваний, как сахарный диабет и гастрит. А потому их категорически нельзя есть на завтрак.

Кофе натощак повышает уровень кортизола, что очень нежелательно. Лучше пейте кофе через 40-50 минут после еды.

Сладости категорически не подходят для начала дня. Поджелудочная железа не работает на полную с утра, поэтому переварить ударную дозу сахара, которая попадет в организм вместе с выпечкой или куском торта, для нее будет крайне проблематично. А это не только проблемы с поджелудочной железой в будущем, но и снижение мозговой активности в течении дня. Из-за сладостей утром вам будет сложно сконцентрироваться на работе.

Нельзя есть на завтрак продукты, содержащие дрожжи. Натощак такие продукты приведут к вздутию и серьезному нарушению пищеварения.

Сырые фрукты и овощи на завтрак могут испортить вам весь день. Кислоты, которые содержатся в них, раздражают слизистую желудка. Салат натощак может вызвать дискомфорт или повышенное газообразование. А сок из свежих овощей способствует образованию желудочного камня.

Красное мясо – это очень тяжелая пища для желудка в принципе, а с утра – тем более. Организму необходимо потратить очень много энергии для переваривания куска мяса. Поэтому после употребления этого продукта вам захочется спать еще пару часов.

Холодная вода провоцирует плохое кровообращение и, как следствие, замедление метаболизма. Но стоит обязательно пить на голодный желудок теплую воду, но не горячую. Это запустит работу желудка и поможет организму проснуться.

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