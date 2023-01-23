Витамины в таблетках: стоит ли их принимать

Витамины — это не дань моде, они необходимы организму, поскольку участвуют в процессах обмена веществ, регулируют работу нервной системы, помогают в формировании костной и мышечной ткани, а также защищают организм от вредного действия свободных радикалов.

Есть ли отличия витаминных комплексов из аптеки от натуральных, сообщает woman24.

Врач-инфекционист Светлана Ищенко объяснила особенности натуральных витаминов и синтетических аналогов.

Эти витамины усваиваются по-разному, поэтому эффекты от них отличаются. Из натуральных продуктов (фрукты, овощи, зелень, рыба и прочее) полезные вещества усваиваются организмом почти полностью — на 96%. А вот аптечные витаминные комплексы, как определили врачи, усваиваются максимум на четверть. При этом побочных эффектов у них значительно больше — витамины в таблетках часто вызывают аллергию, высыпания на коже, пагубно влияют на печень.

При отсутствии достаточного количества витаминов в продуктах питания и проявлении их дефицита, врачи рекомендуют принимать определенные витаминные комплексы. Но при этом важно не стремиться к полной замене натуральных витаминов синтетическими — лучше принимать их курсами, а не постоянно.

Медики рекомендуют не злоупотреблять средствами из аптеки: если переборщить с дозировкой, то некоторые витамины могут повышать риск рака, инфарктов и инсультов.

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