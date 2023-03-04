Дефицит омега-3: пять признаков, о которых следует знать

Жирные кислоты омега-3 помогают строить и поддерживать здоровое тело, поэтому они так важны.

Хорошее здоровье кожи, мозга и иммунитета во многом зависит от жирных кислот Омега-3. Вот почему нам нужно искать продукты, богатые омега-3.

HealthShots связались с Фаузией Ансари — диетологом из Apollo Spectra Mumbai, чтобы узнать, как определить, не хватает ли вашему телу омега-3.

1. Изменения кожи, волос и ногтей

Ансари говорит, что дефицит омега-3 также может вызвать сыпь на коже, помимо проблем с перхотью.

2. Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Если у вас есть проблемы с сердцем, это может быть признаком того, что вам нужно увеличить потребление омега-3. Он защищает от любых сердечных заболеваний, а также помогает контролировать уровень холестерина.

3. Проблемы с концентрацией и вниманием

Когда уровень незаменимых жирных кислот низкий, это способствует проблемам с концентрацией внимания и памятью.

4. Боль в суставах и судороги ног

Омега-3, полученные из рыбьего жира, обладают отличными противовоспалительными свойствами, поэтому естественным образом уменьшают отек и воспаление в суставах.

5. Усталость и проблемы со сном

Проблемы со сном и усталость часто связаны со стрессом, но это также может быть связано с недостатком омега-3.

Источники Омега-3

К настоящему времени вы должны знать, что рыба, особенно жирная рыба из холодной воды, такая как лосось, тунец, скумбрия и сардины, являются отличными источниками омега-3. Ансари говорит, что орехи и семена, такие как льняное семя, семена чиа и грецкие орехи, являются отличным вариантом для вегетарианцев.

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