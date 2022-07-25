Дерматолог назвала полезную для кишечника пищу, которая улучшает состояние кожи

Если ваш кишечник воспален, более чем вероятно, что это отразится на вашем лице прыщами, отечностью и покраснением.

Дерматолог доктор Ребекка Маркус рассказала о влиянии вашей диеты на цвет лица и о том, что именно вам следует есть, чтобы уменьшить раздражение и добиться идеальной кожи.

Пробиотики и продукты, богатые пребиотиками

Сведение к минимуму обработанных пищевых продуктов необходимо для улучшения здоровья кишечника и улучшения цвета лица, но если вы сделаете еще один шаг и сосредоточитесь на включении продуктов, богатых пробиотиками, в свои ежедневные привычки питания, это окажет наиболее значительное влияние на ваше тело. «Пробиотики — это живые бактерии, которые мы принимаем внутрь и которые поддерживают микробиом кишечника. Пробиотики содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, и, конечно, также доступны в виде пищевых добавок», — объясняет Маркус.

Эти продукты могут помочь сбалансировать здоровье вашего кишечника, что, в свою очередь, отразится на других органах, таких как ваша кожа.

«Воспаление кишечника может отражаться на коже в виде прыщей, экземы или других воспалительных состояний», — отмечает Маркус. При этом есть определенные продукты, помимо обработанных ингредиентов, которых, возможно, стоит избегать, чтобы поддерживать сбалансированный кишечник и гладкую кожу.

«Научно доказано, что продукты, вызывающие воспаление кишечника, такие как молочные продукты и сахар, также вызывают прыщи. Соблюдение противовоспалительной диеты с упором на продукты, максимально приближенные к природным (растения, цельнозерновые продукты, дикая рыба и т. д.), поддерживает тело и, следовательно, кожу в отличной форме», — предлагает Маркус.

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