Диетолог назвал неожиданную опасность черного хлеба

Об этом сообщила газета Express со ссылкой на диетолога Майкла Мосли.
Эксперт рекомендует диабетикам употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно. Отличным выбором станут бурый рис, гречка, киноа, булгур, рожь, ячмень, а также бобовые. Эти продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.
Специалист также советует всем диабетикам и людям, которые находятся в зоне риска, свести к минимуму употребление сладостей, фруктовых соков и газированных напитков. Важно полностью пересмотреть свое питание, образ жизни и привычки.
«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.