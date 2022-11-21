Диетолог назвал неожиданную опасность черного хлеба

Черный хлеб, который рекомендуют к употреблению при диабете второго типа, может провоцировать повышение уровня сахара в крови.

Об этом сообщила газета Express со ссылкой на диетолога Майкла Мосли.

Эксперт акцентирует внимание на том. что при выборе черного хлеба нужно обязательно внимательно читать состав, поскольку многие виды такой продукции содержат различные добавки. Мосли говорит, «большая часть черного хлеба − это просто окрашенный белый хлеб», имея ввиду, прежде всего то, что темный оттенок ему придают его добавки, а не вид муки.

Эксперт рекомендует диабетикам употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно. Отличным выбором станут бурый рис, гречка, киноа, булгур, рожь, ячмень, а также бобовые. Эти продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Специалист также советует всем диабетикам и людям, которые находятся в зоне риска, свести к минимуму употребление сладостей, фруктовых соков и газированных напитков. Важно полностью пересмотреть свое питание, образ жизни и привычки.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.