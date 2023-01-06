Диетолог назвала семь преимуществ употребления воды с куркумой

Вы будете удивлены, узнав о пользе воды с куркумой для здоровья. Эта легендарная специя может многое предложить.

Куркума уже давно используется в приправах, кухне и красителях для текстиля, помимо медицинского применения. В традиционной индийской аюрведической медицине она также используется как лекарство от кожных заболеваний, аллергии и дискомфорта в суставах. Вода с куркумой может быть даже полезнее.

Диетолог Видхи Чавла из клиники Fisico поговорила с Health Shots и перечислил пользу для здоровья от регулярного употребления воды с куркумой.

«Известно, что куркума обладает лечебными свойствами и может помочь вам в борьбе со многими заболеваниями. Наряду с этим вода с куркумой работает как естественный детокс, помогая вашему организму избавиться от токсинов и омолодить организм», — сказала Чавла.

Вот 6 других преимуществ воды с куркумой для здоровья:

1. Улучшает работу кишечника

Известно, что куркума улучшает пищеварение, увеличивая выработку желчи в желчном пузыре и других пищеварительных ферментов. Куркума помогает уменьшить симптомы вздутия живота и повысить метаболизм.

2. Предотвращает сердечные заболевания

«Чаще всего болезни сердца вызваны повышенным уровнем холестерина. Известно, что куркума снижает уровень холестерина и улучшает состояние кровеносных сосудов», — говорит Чавла. Она также помогает регулировать кровяное давление и свертываемость крови.

3. Предотвращает болезнь Альцгеймера

Медицинская наука до сих пор не нашла лекарства от болезни Альцгеймера, поэтому крайне важно предотвратить ее возникновение. Куркума содержит куркумин, который помогает при воспалении и окислительном повреждении, которые являются основными причинами заболевания.

4. Уменьшает воспаление

Стакан теплой воды с куркумой на ночь может помочь вашему телу бороться с воспалением. Видхи говорит: «Противовоспалительные свойства куркумы помогают бороться с симптомами ревматоидного артрита и хронического воспалительного заболевания». Вода с куркумой также облегчает боль в суставах у пожилых людей.

5. Улучшает здоровье кожи

Известно, что куркума очищает кровь, поскольку помогает выводить токсины. Присутствующие в нем антиоксиданты помогают клеткам от повреждений, осветляют тон кожи и замедляют процесс старения. Вода с куркумой делает кожу более сияющей и здоровой.

6. Повышает иммунитет

Наконец, вода с куркумой помогает укрепить иммунную систему. Куркума обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, что сделало ее глобальной сенсацией для здоровой иммунной системы.

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