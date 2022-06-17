Диетолог объяснил, почему вредно идти спать голодным

Прием пищи поздно вечером может вызвать увеличение веса. Потому многие ошибочно считают, что ложиться спать натощак может быть полезно для здоровья. Но это не так.

Врач-диетолог Уэсли Дельбридж, представитель Академии питания и диетологии, говорит, что чувство голода может мешать вашему сну. Потому незадолго до сна можно и нужно перекусить чем-т легким.

Об этом пишет WomanEL

Эксперт также говорит, что длительное голодание может привести к падению уровня сахара в крови. Из-за этого вы захотите съесть слишком много утром, что может помешать вашему метаболизму до конца дня. Это потенциально может привести к увеличению веса.

Специалисты говорят, что в идеале у вас должно быть хорошо сбалансированное питание, богатое клетчаткой и белком. А последний прием пищи должен быть, по крайней мере, за несколько часов до сна. Ужин не должен быть плотным, но его должно быть достаточно, чтобы вы не чувствовали голода до конца дня.

Если же перед сном вы чувствуете голод, можно съесть продукты, содержащие триптофан (например, индейку и рыбу). Они могут способствовать засыпанию за счет активации серотонина.

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