Диетолог объяснила, в каком случае йогурт способен улучшить метаболизм

Йогурт, богатый белком и являющийся отличным источником кальция, — это наполненная питательными веществами пища, которую можно есть во время любого приема пищи, чтобы принести пользу организму.

Греческий йогурт, как правило, является одним из более полезных вариантов, так как в нем часто меньше сахара и он менее обработан, чем другие йогурты, но вы можете обнаружить, что варианты, которые лучше всего подходят для вашего тела, могут быть значительно лишены вкуса.

Именно здесь начинки будут служить как возможность улучшить вкус и питательную ценность вашей порции йогурта, при этом некоторые ингредиенты полезнее для вашего тела, чем другие.

SheFinds.com поговорили с диетологом Тристой Бест, которая рассказала о лучшей йогуртной начинке для естественного улучшения метаболизма наряду с восхитительным вкусом.

Ягоды

Документально подтверждено, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей улучшит общее состояние здоровья, и добавление ягод в тарелку с йогуртом, возможно, является одним из самых простых способов достичь этой цели. «[Ягоды] содержат антиоксиданты, которые полезны для здоровья в целом, но также помогают организму более эффективно перерабатывать питательные вещества и калории, поскольку они уменьшают окислительное повреждение, которое может значительно замедлить этот процесс», — объясняет Бест.

Антиоксиданты могут быть полезны для повышения скорости вашего метаболизма, что, в свою очередь, повышает уровень вашей энергии и даже снижает воспаление в организме, которое может помешать вам чувствовать себя прекрасно.

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