Диетолог подсказал, какой режим питания очень вреден при похудении

Дробное питание, которое нынче стало очень популярным во всем мире среди желающих похудеть, подходит далеко не всем и может нанести вред.

Многие эксперты советуют есть по 6-7 раз в день небольшими порциями. Однако врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что не нужно придерживаться этого, чтобы избавиться от лишних килограммов.

По ее словам, такой способ приема пищи подходит не всем. Этот режим питания необходим для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Но не худеющим.

Органы пищеварения постоянно работают без отдыха. Но человеку нужен стабильный режим, отмечает специалист.

Диетолог советует 4-разовое питание. В рационе присутствуют основные приемы пищи и один перекус. Много перекусов диетолог тоже не советует — иначе вырабатывается привычка постоянно жевать и что-то перехватывать.

Также эксперты отметила, что существуют определенные заболевания, при которых показано 3-х разовое питание. Это может сказать только врач и это важно учитывать.

Если у человека есть полноценный завтрак-обед-ужин, он не ест на ходу, соблюдает режим, то это лучше, чем 6-кратное непонятное питание из постоянных приемов пищи, объяснила эксперт.

Когда вы построите режим, сразу заметите, как хорошо чувствует себя ваш организм, желудочно-кишечный тракт работает как часы, улучшается кожа и настроение.

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