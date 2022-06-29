Диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару

В жару важно отказаться от очень «тяжелы» продуктов, жареного и копченого.

В жару лучше не есть жирную и жареную пищу, салями, пиццу, говорит она. Такая пища требует большого количества ресурсов организма — ферментов, качественной желчи, лизоцима (фермента, разрушающего вредные бактерии) и высокой активности кишечных бактерий, а в жару этих ресурсов не хватает.

Сладости тоже лучше граничить. Большое количество глюкозы попадает в кровь, ухудшает ее свойства (кровь становится более «липкой», что повышает риск образования тромбов). Попадая же в печень, сахар превращается в жир и ухудшает работу печени. Даже от сладкого мороженного лучше отказаться в пользу замороженного фруктового льда.

Любой алкоголь токсично действует и на мозг, и на печень, а в жару, поэтому лучше сделать безалкогольное мохито. При этом пить обязательно надо много. Отлично подойдет простая вода, вода с нарезанным огурцом, листьями мяты и базилика, размятыми ягодами, яблочным и бальзамическим уксусом, лимонным соком.

«Курсор» также писал, что медики рассказали, какую одежду лучше выбирать в сильную жару.

Также мы сообщали, какие продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудеть