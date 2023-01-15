Помогает не только коже: диетолог рассказала о пользе коллагена для здоровья

Помимо того, что он является хорошо известным ингредиентом в средствах по уходу за кожей, существует множество других преимуществ коллагена, о которых вам следует знать.

Коллаген стал модным словом в мире красоты за последние несколько лет.

HealthShots поговорил с диетологом Хари Лакшми, чтобы узнать о пользе коллагена для здоровья.

1. Более крепкие кости

С возрастом наши кости становятся слабее и менее плотными. Они легко ломаются и требуют больше времени для заживления. Коллагеновые добавки помогают сделать наши кости сильнее и плотнее, замедляя старение. Он также предотвращает потерю костной массы.

2. Подтянутая и сияющая кожа

Хорошая выработка коллагена помогает предотвратить преждевременное старение, предотвращая тонкие линии и морщины. Лакшми говорит, что коллагеновые добавки увлажняют кожу и улучшают ее эластичность у пожилых людей, а также могут предотвратить акне и другие кожные заболевания.

3. Длинные густые волосы

Большинство мужчин и женщин страдают от выпадения или истончения волос с возрастом. Люди, которые принимают добавки с коллагеном, испытывают значительное улучшение проблемы выпадения волос.

4. Здоровые и крепкие ногти

Коллаген является отличной добавкой для укрепления волос, ногтей и зубов. Людям со слабыми ногтями следует употреблять добавки коллагена для более быстрого роста ногтей и поддержания формы зубов.

5. Набор мышечную массу

Мышечная масса обычно теряется с возрастом. Коллагеновые добавки, как известно, помогают увеличить мышечную массу и силу при правильном выполнении упражнений.

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