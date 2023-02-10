Диетолог рассказала, почему рыба — это суперфуд

Ищете пищу, содержащую белок, жирные кислоты, минералы, витамины и минимум калорий? Все это вы найдете в рыбе, которая является суперпродуктом. Когда люди говорят о суперпродуктах, они в основном перечисляют разноцветные овощи и фрукты. Да, все они полезны для здоровья. Но рыба не менее полезна, так как она имеет много преимуществ для здоровья. Если у вас нет аллергии на рыбу или вы не возражаете против удаления многочисленных костей или ее сильного запаха, это может быть именно тот суперпродукт, который вы ищете.

HealthShots связались с Грейтой Шерен Робинсон, исполнительным диетологом группы больниц Cloudnine, Ченнаи, чтобы узнать, почему рыба полезна для нас.

Рыба как суперфуд

Рыба полезна для нас во многих отношениях. Она является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые не вырабатываются организмом и должны поступать с пищей. По словам эксперта, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) в изобилии присутствуют в омега-3 жирных кислотах. Они необходимы для поддержания нормальной функции мозга, положительно влияют на высокое кровяное давление и воспаление.

Вы влюбитесь в рыбу, как только узнаете, какие преимущества для здоровья она может предложить:

• ЭПК и ДГК, содержащиеся в основном в жирной рыбе, помогают снизить риск депрессии, СДВГ, деменции и болезни Альцгеймера.

• Рыба в целом также снижает чувствительность к инсулину и воспаление.

• Она содержит высококачественный белок и хорошие жиры, которые помогают при ожирении и потере веса.

• Она помогает в здоровой работе мозга и особенно полезна для младенцев с точки зрения развития зрения и нервной системы.

• Микронутриенты и витамины, такие как селен, цинк, йод, витамины Е, А, В2 и D, способствуют развитию мозга, работе сердца и укреплению иммунной системы (витамины для здоровой кожи).

Читайте также: ученые выяснили, как купание в холодной воде влияет на мозг.