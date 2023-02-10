Ученые выяснили, как купание в холодной воде влияет на мозг

Группа британских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что купание в холодной воде помогает мозгу создавать новые связи, а также прибавляет людям бодрости и внимания.

Об этом пишет Medicalxpress.

Для эксперимента пригласили здоровых добровольцев, которые погружались в бассейн на 5 минут, где вода была температурой 20 градусов по Цельсию. После этого они измеряли их физиологические показатели тел и проводили функциональную МРТ головного мозга.

Оказалось, что мозг перестраивал привычные связи, чтобы помочь человеку справиться с шоком. Изменения были связаны, в частности, с медиальной префронтальной корой и теменной корой, которые контролируют эмоции и помогают сохранять внимание и принимать решения.

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Напомним, что в рамках нового исследования была обнаружена новая анатомическая структура в мозге, ранее не описанная учеными. Сперва этот слой ткани обнаружили у грызунов, но после проведения новых исследований специалисты заметили, что эта структура есть и в человеческом мозгу.

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