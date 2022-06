Французские ученые показали, как выглядел древний кальмар-кровопийца

Эксперты из Франции смогли воссоздать облик дверного кальмара Vampyronassa rhodanica. Так, ученые воспользовались трехмерной визуализацией. Реконструкция выявила довольно необычные особенности строения этого моллюска.

Об этом пишет издание Scientific Reports.

Как рассказал руководитель исследования Элис Роу, в раковинах моллюсков, который были найдены на юге Франции, большое количество минералов и железа. Их впервые начали изучать еще в 2002 году.

На основе изученных данных удалось создать трехмерную модель Vampyronassa rhodanica. Как оказалось, на каждом из его щупалец был ряд присосок с шипами. С помощью них животное присасывалось к жертве. Кроме того, у него были щупальца, которыми жертва захватывалась.

Предполагается, что моллюск охотился в открытом океане в отличие от своих современных «собратьев». Напомним, что современные моллюски не охотятся, а питаются планктоном. У них тоже есть присоски, но другой конструкции.

