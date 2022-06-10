Диетологи назвали продукты, которые стимулируют жиросжигание

Кажется, что все вкусные блюда запрещены, когда ваша цель – похудеть. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на продуктах, которые вам не следует есть, эти жиросжигающие продукты предлагают кое-что другое: они полезны для здоровья и содержат питательные вещества.

По мнению диетологов, вот шесть жиросжигающих продуктов, которые вы можете есть без перерыва и реально похудеть к лету.

Об этом пишет SheFinds.com.

Лосось и жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось и тунец, содержит жирные кислоты омега-3, которые обладают умеренными, но эффективными свойствами по снижению веса и сжиганию жира.

Зеленый чай

Исследования показали, что зеленый чай, богатый антиоксидантами, называемыми катехинами, ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше жира.

Грейпфрут

Чтобы получить максимальную отдачу от этого цитрусового наслаждения, насладитесь грейпфрутом первым делом с утра.

Кофе

И, говоря об утрах, оставьте чашку кофе в своем рационе. Кофеин в кофе помогает подавить аппетит и ускорить обмен веществ.

Яйца

Яйцо среднего размера содержит всего 78 калорий, 5 граммов жира (с небольшим количеством насыщенных жиров) и практически ноль углеводов. Это также источник питательных веществ и витаминов, включая витамины B-6, B-12, D, белок и железо.

Ранее «Курсор» писал, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы.