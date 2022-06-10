Диетологи назвали продукты, которые стимулируют жиросжигание

По мнению диетологов, вот шесть жиросжигающих продуктов, которые вы можете есть без перерыва и реально похудеть к лету.
Об этом пишет SheFinds.com.
Лосось и жирная рыба
Жирная рыба, такая как лосось и тунец, содержит жирные кислоты омега-3, которые обладают умеренными, но эффективными свойствами по снижению веса и сжиганию жира.
Зеленый чай
Исследования показали, что зеленый чай, богатый антиоксидантами, называемыми катехинами, ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше жира.
Грейпфрут
Чтобы получить максимальную отдачу от этого цитрусового наслаждения, насладитесь грейпфрутом первым делом с утра.
Кофе
И, говоря об утрах, оставьте чашку кофе в своем рационе. Кофеин в кофе помогает подавить аппетит и ускорить обмен веществ.
Яйца
Яйцо среднего размера содержит всего 78 калорий, 5 граммов жира (с небольшим количеством насыщенных жиров) и практически ноль углеводов. Это также источник питательных веществ и витаминов, включая витамины B-6, B-12, D, белок и железо.
Ранее «Курсор» писал, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы.