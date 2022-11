Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья кишечника

Американские диетологи назвали продукты, которые способствуют здоровью кишечника. Работа кишечника напрямую влияет на здоровье организма, и для поддержания его функций в оптимальной форме необходимо избегать большого количества обработанных продуктов и алкоголя.

Советы специалистов по питанию опубликовал портал Eat This, Not That!

Диетолог Лаура Али рекомендует включить в рацион бобовые. По е словам, нут, фасоль и чечевица – отличные источники клетчатки, которая полезна для всего желудочно-кишечного тракта и вместе с пребиотиками способствует правильному пищеварению. Когда человек не получает достаточного количества клетчатки, он может испытывать вздутие живота, чувство голода и дискомфорт в желудке.

Кроме того, Али советует употреблять побольше ягод, ведь они не только хороший источник клетчатки, но и богаты антиоксидантами и витамином C.

Все это помогает поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике и бороться с воспалительными процессами.

Врач Мари Рагглс считает, что для нормальной работы кишечника важно каждый день есть ферментированные продукты, такие как йогурт, капуста кимчи или обычная квашеная капуста.Исследования показывают, что ферментированные продукты увеличивают разнообразие микрофлоры кишечника и способствуют ускорению иммунного ответа в случае контакта с вирусами.

Также для здоровья пищеварения полезно добавлять в рацион новые растительные продукты. Возьмите за правило экспериментировать с новыми продуктами и разнообразить растительную пищу. Это поможет создать питательную среду для большего количества полезных бактерий, а их разнообразие в кишечнике укрепляет иммунитет, подчеркивает специалист.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.