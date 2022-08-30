Диетологи назвали завтрак, который ускоряет метаболизм

Назван завтрак с высоким содержанием белка, который следует есть каждое утро для более быстрого метаболизма.

Эксперты по питанию единодушно рекомендуют яйца и другие белки на завтрак, чтобы достигнуть целей по снижению веса.

«Было обнаружено, что белок является ключевым питательным веществом для снижения веса, поскольку он помогает обуздать аппетит, не дает нам переедать и сохраняет нас сытыми до обеда, — сказала порталу SheFinds.com эксперт Дженнифер Шульц. — Это может ускорить метаболизм, поскольку наш организм сжигает больше калорий при метаболизме белков, чем углеводов и жиров».

Яйца

«Лучший завтрак с высоким содержанием белка для похудения — это яйца, — говорит доктор Мэтт Чалмерс, эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия, автор и специалист по питанию. — Независимо от того, хотите ли вы увеличить мышечную массу, что также увеличивает метаболизм, или просто сжигать жир, яйца должны быть основной частью вашего рациона».

Они не только подпитывают организм энергией, но и содержат достаточно холина, «чтобы значительно увеличить сжигание жира», говорит он. Также они содержат витамины группы В, витамин D, цинк, железо и медь. В одном яйце около шести граммов белка и всего пять граммов жира!

«В одном яйце содержится примерно 6–8 граммов белка, поэтому, в зависимости от ваших целей, потребление примерно 3 яиц на завтрак обеспечит около 20 граммов белка — столько же содержат многие протеиновые напитки», — добавляет семейный врач, доктор Елена Дешко.

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