Диетологи назвали самые вредные каши, которые многие привыкли есть на завтрак

Для полноценного питания в рацион рекомендовано включать разные каши и крупы. Но не всегда эти продукты приносят пользу нашему организму.

Медики составили список каш, которые могут вредить нашему здоровью.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Манная

Манка занимает первое место в рейтинге самых вредных каш. Дело в том, что именно в манной крупе содержится меньше всего витаминов, полезных микроэлементов и белка. А вот глютена — белка клейковины, который способен вызвать у ребенка предрасположенность к аллергии и воспрепятствовать нормальному усвоению витамина D и железа, — напротив, очень много. Кроме того, манка содержит большое количество фитиновой кислоты — вещества, которое мешает усваиваться кальцию, а при регулярном употреблении — даже привести к его дефициту.

Надо отметить, что разные сорта манки усваиваются организмом по-разному: так, крупа с маркировкой «М» производится из мягких сортов пшеницы и считается самой вредоносной. Манка «Т» менее вредна, так как состоит из пшеницы твердых сортов. Ну, а крупу «МТ» делают из смеси двух сортов.

Рисовая

На второе место диетологи ставят рисовую кашу, однако речь идет лишь о блюде из шлифованного белого риса — остальные сорта считаются очень даже полезными. Дело в том, что после шлифовки в рисе практически не остается витаминов — и это при том, что калорийность и содержание крахмала в этой крупе достаточно высоки. К тому же рис замедляет процессы в кишечнике, поэтому не рекомендуется людям, страдающим запорами и ожирением.

Овсянка

Удивительно, но самая популярная каша на завтрак оказалась одной из самых неполезных. Диетологи объясняют это так: то, что мы едим на завтрак, должно насыщать организм на всю первую половину дня, а овсянке эта задача не по силам из-за низкого содержания белка. А вот калорий в геркулесе много — почти 400 на 100 г, впрочем, как и фитиновой кислоты — той самой, что вымывает из костей кальций.

«Курсор» ранее рассказывал, что специалист назвала салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.