Диетологи назвали завтрак, который обеспечивает здоровую потерю веса

Если вы пытаетесь похудеть, кушайте овсяные хлопья по утрам. Ниже представлены варианты овсянки, которые удивляют не только пользой, но и вкусовыми качествами.

Диетолог Кэрри Габриэль рассказала, как разнообразить овсянку с помощью дополнительных полезных ингредиентов.

Овсяные хлопья с черникой

Известно, что черника способствует здоровью сердца, кожи и костей благодаря большому количеству питательных веществ, таких как витамин С и калий. Когда вы добавите в смесь волокнистые семена чиа и полезные для сердца грецкие орехи, у вас получится рецепт ночной овсянки, которая идеально подходит для того, чтобы начать свой выходной день с правильной ноги.

Овсянка с тыквой

Любители всего, что связано с тыквой, ликуйте! Тыква полезна для здоровья: от витамина А до антиоксидантов, которые могут защитить ваш организм от болезней. Более того, в тыкве мало калорий, но она очень сытная, а это значит, что она является идеальным ингредиентом для похудения, особенно в сочетании с овсом, семенами чиа и ускоряющими обмен веществ специями, такими как корица.

Овсянка с бананом и арахисовым маслом

Арахисовое масло и банан — это сочетание вкусов, которое никогда не разочарует, и, к счастью, оба эти компонента приносят свою пользу для здоровья. Банан — невероятное секретное оружие, когда дело касается похудения. Известно, что он помогает пищеварению, повышает энергию и содержит множество питательных веществ, которые любит ваше тело. Кроме того, арахисовое масло может обеспечить вас достаточным количеством белка, чтобы вы дольше оставались сытыми.

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