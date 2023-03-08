Диетологи перечислили продукты, продлевающие молодость: обязательно включите в рацион

Диетологи назвали продукты, которые могут продлить молодость организма и чувствовать себя бодрее.

Об этом сообщает Fox News.

По словам эксперта Кары Ландау в свой рацион стоит добавлять блюда из картошки. В картофеле содержится устойчивый крахмал, который предотвращает отложение жира на животе. Устойчивый крахмал не переваривается, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вместо этого он ферментируется полезными бактериями, живущими в кишечнике. В процессе ферментации выделяются побочные продукты, которые улучшают реакцию организма на инсулин, что помогает предотвратить отложение жира в области живота, отметила Ландау.

Также она рекомендует есть неспелые бананы. Они богаты устойчивым крахмалом. То же самое касается банановой муки, которую можно добавить в овсянку или смузи.

Диетолог Кайли Иванир, в свою очередь, советует употреблять артишоки. По ее словам, главные антиоксиданты и фитонутриенты в артишоках — это кверцетин, рутозид, галловая кислота и цинарин. Они необходимы для того, чтобы наши клетки оставались здоровыми и полными жизни.

Также она рекомендует ввести в рацион гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С. Последний способствует выработке коллагена, а также множества антиоксидантов, в том числе флавоноиды и антоцианы. А эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Кроме того, молодость продлевают кефир, квашеная капуста, фасоль, ростки брокколи, черника и говяжья печень.

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