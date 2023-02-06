Диетологи рассказали о пользе имбирного чая

Как вы, наверное, уже знаете, избежать недомоганий можно с помощью хорошо сбалансированной диеты, достаточного сна, питья и физических упражнений.

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют пить один проверенный временем напиток, богатый антиоксидантами, который также способствует оптимальному здоровью кишечника: имбирный чай.

SheFinds обратились к диетологам и нутрициологам, чтобы они рассказали о важных преимуществах этого чая.

1. Имбирный чай обладает противовоспалительным действием

«Выбор имбирного чая вместо кофе или других ароматизированных чаев, которые не приносят никакой пользы, — это отличный способ получить антиоксиданты и улучшить общее состояние здоровья», — советует диетолог Триста Бест. Бест также называет имбирный чай «легким дополнением к вашему текущему режиму здоровья и распорядку дня».

Это повреждение происходит на клеточном уровне, и как только эти поврежденные клетки воспроизводят естественные процессы организма, поддерживающие гомеостаз, они могут «нарушиться», что приведет к снижению метаболизма, энергии и многого другого», — отмечает она.

«Выбор имбирного чая вместо кофе или других ароматизированных чаев, которые не приносят никакой пользы, — это отличный способ получить антиоксиданты и улучшить общее состояние здоровья», — советует она. Бест также называет имбирный чай «легким дополнением к вашему текущему режиму здоровья и распорядку дня».

2. Способствует более гладкому пищеварению

Если вы чувствуете вздутие живота и хотите мгновенно успокоить желудок или хотите полностью предотвратить расстройство желудка, доктор Вернер-Грей говорит, что имбирный чай — ваш лучший выбор. «Самый эффективный утренний чай для успокоения утреннего вздутия живота — это имбирный чай», — говорит она. В частности, имбирь, как она отмечает, помогает уменьшить газообразование и вызвать дефекацию.

«Он известен как противовоспалительное средство и успокаивает желудочно-кишечный тракт. Имбирь богат химическими компонентами, такими как фенольные соединения, органические кислоты, необработанные волокна и липиды», — добавляет она. Также известно, что имбирь помогает «снять тошноту и уменьшить воспаление и отек», отмечает Вернер-Грей, что в основном связано с его фенольными соединениями.

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