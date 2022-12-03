Дневной сон спасает от сердечных приступов – ученые

Благодаря дневному сну у людей снижается риск получения сердечного приступа и развития рда других опасных состояний, выяснили врачи.

Дневной сон в небольшом количестве может «спасти жизнь», поскольку благодаря ему у людей снижается риск получения сердечного приступа.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на исследование ученых из греческого госпиталя Asklepieion Voula.

По словам доктора Манолиса Каллистратоса, возглавлявшего исследование, высокое давление в меньшей степени вредит кровеносными сосудам и сердцам тех, кто любит подремать днем.

Эксперты из Греции изучили около 400 мужчин и женщин, средний возраст которых 61 год, страдающих от высокого кровяного давления. Выяснилось, что у тех из них, кто уделял некоторое время дневному сну, давление после этого снижалось примерно на пять процентов.

Этого достаточно, чтобы оказать значительное влияние на количество сердечных приступов, считают ученые. Другие показатели – в частности, частота пульса, у спавших днем тоже были лучше, чем у тех, кто предпочитал весь день проводить бодрствуя. У тех, чей дневной сон длится дольше (примерно по часу в день), результаты были наиболее оптимальные.

Каллистратос называет дневной сон «привычкой прошлого», которую, на его взгляд, следует интегрировать в современный образ жизни.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал, что врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.