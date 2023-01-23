Доктор дала советы по похудению для женщин после 40 лет

Когда женщинам исполняется 40 лет, многие из них берут на себя большие обязанности на работе. И хотя многие женщины гордятся многозадачностью, им все труднее и труднее находить время для себя.

Когда дело доходит до проблем с весом, большинству женщин после 40 лет легко набрать килограммы и с трудом их сбросить.

Медпортал HealthShots связался с доктором Апарной Говил Бхаскер, чтобы понять, почему похудеть после 40 лет так сложно.

Причины набора веса у женщин после 40 лет:

1. Медленный метаболизм

2. Отсутствие тренировок

3. Снижение мышечной массы

4. Отсутствие внимания к себе

5. Стресс и нарушение сна

Доктор Бхаскер предлагает следующие советы:

1. Придерживайтесь здоровых пищевых привычек

Старайтесь есть свежие фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты.

Откажитесь от нездоровой, обработанной и консервированной пищи.

Скажите нет сладким напиткам, алкоголю и курению.

Старайтесь есть меньшие размеры порций и соблюдайте правильное время приема пищи.

Пейте достаточно воды.

2. Физическая активность

Упражнения — отличное средство от стресса. Рекомендуется заниматься 40-45 минут умеренной интенсивности 5 дней в неделю.

3. Работайте над снижением стресса

Работа с несколькими обязанностями может быть очень напряжённой. Займитесь антистрессовыми мероприятиями, такими как медитация и йога. Попробуйте развить хобби. Поделитесь своими чувствами с друзьями или единомышленниками. Присоединяйтесь к группе поддержки, где вы сможете найти людей, которые переживают тот же этап в жизни, что и вы.

4. Высыпайтесь

Недостаток сна хорошего качества также может привести к увеличению веса. Старайтесь спать по 7-8 часов каждый день.

5. Медицинские осмотры

Регулярно проходите медицинские осмотры. Они могут помочь в раннем выявлении любых проблем со здоровьем. Ранняя диагностика приведет к раннему лечению.

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