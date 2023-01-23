Доктор дала советы по похудению для женщин после 40 лет

Когда дело доходит до проблем с весом, большинству женщин после 40 лет легко набрать килограммы и с трудом их сбросить.
Медпортал HealthShots связался с доктором Апарной Говил Бхаскер, чтобы понять, почему похудеть после 40 лет так сложно.
Причины набора веса у женщин после 40 лет:
1. Медленный метаболизм
2. Отсутствие тренировок
3. Снижение мышечной массы
4. Отсутствие внимания к себе
5. Стресс и нарушение сна
Доктор Бхаскер предлагает следующие советы:
1. Придерживайтесь здоровых пищевых привычек
- Старайтесь есть свежие фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты.
- Откажитесь от нездоровой, обработанной и консервированной пищи.
- Скажите нет сладким напиткам, алкоголю и курению.
- Старайтесь есть меньшие размеры порций и соблюдайте правильное время приема пищи.
- Пейте достаточно воды.
2. Физическая активность
Упражнения — отличное средство от стресса. Рекомендуется заниматься 40-45 минут умеренной интенсивности 5 дней в неделю.
3. Работайте над снижением стресса
Работа с несколькими обязанностями может быть очень напряжённой. Займитесь антистрессовыми мероприятиями, такими как медитация и йога. Попробуйте развить хобби. Поделитесь своими чувствами с друзьями или единомышленниками. Присоединяйтесь к группе поддержки, где вы сможете найти людей, которые переживают тот же этап в жизни, что и вы.
4. Высыпайтесь
Недостаток сна хорошего качества также может привести к увеличению веса. Старайтесь спать по 7-8 часов каждый день.
5. Медицинские осмотры
Регулярно проходите медицинские осмотры. Они могут помочь в раннем выявлении любых проблем со здоровьем. Ранняя диагностика приведет к раннему лечению.
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