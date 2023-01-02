Доктор назвала преимущества употребления горячей воды

Узнайте, что может сделать с вами употребление горячей воды в течение дня.

В то время как вода любой температуры поддерживает общее самочувствие, питье горячей воды может быть особенно полезным, поскольку она действует как жидкость, которая очищает ваше тело от токсинов.

Об этом медпорталу HealthShots рассказала Хари Лакшми, консультант-диетолог больницы материнства в Ченнаи.

Вот некоторые из преимуществ употребления горячей воды, по словам доктора Лакшми:

1. Помогает пищеварению

Горячая вода разглаживает пищеварительный тракт и активизирует его. Она помогает расщеплять пищу быстрее, чем холодная вода. Горячая вода также помогает нормализовать работу кишечника и снижает риск запоров.

2. Избавляет от токсинов

Горячая вода повышает температуру тела и вызывает потоотделение. Это помогает в выпуске токсинов, присутствующих в организме. На самом деле, если вы страдаете от простуды и кашля, глоток теплой воды может принести значительное облегчение.

3. Предотвращает преждевременное старение

Возможно, вы удивитесь, узнав, что это еще одно известное преимущество горячей воды. Горячая вода помогает восстанавливать клетки кожи, делая ее более эластичной и с меньшей вероятностью образования опасных свободных радикалов. В результате ваша кожа станет более гладкой и продолжит выглядеть молодой и сияющей.

4. Потеря веса

Употребление горячей воды первым делом с утра может помочь человеку похудеть. Она улучшает обмен веществ в организме и может помочь вам сбросить лишние килограммы.

5. Борется с аллергией/улучшает здоровье носовых пазух

Горячая вода может уменьшить давление на носовые пазухи, вызванное простудой и носовой аллергией. Она прочищает носовые пазухи и способствует быстрому отхождению слизи.

6. Улучшает кровообращение

Теплая вода также нужна для здорового кровообращения, что в свою очередь может помочь мышцам расслабиться и уменьшить боль.

7. Помогает уменьшить менструальные спазмы

Во время менструального цикла питье теплой воды помогает справиться с болями и спазмами в желудке.

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