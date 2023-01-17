Доктор назвала продукты, являющиеся лучшими источниками кальция

Компания Health Shots поговорила с диетологом Рупшри Джайсвал, чтобы узнать о лучших источниках, богатых кальцием, которые могут удовлетворить ежедневные потребности вашего тела для укрепления костей.
1. Семена
Многие семена богаты кальцием и другими необходимыми питательными веществами. Вы можете потреблять такие семена, как мак, кунжут, сельдерей и семена чиа.
2. Листовая зелень
Джайсвал сказала: «Листовые зеленые овощи невероятно полезны, и многие из них являются отличными источниками кальция. Листовые овощи, такие как капуста, шпинат, чрезвычайно питательны, полезны и помогут вам укрепить кости».
3. Миндаль
Миндаль содержит не только кальций, но и полезные жиры, клетчатку, магний и витамин Е. Ешьте их по отдельности и не сочетайте с другими орехами или какой-либо другой пищей.
4. Сардины
Если вы не вегетарианец, сардины могут быть отличным вариантом. Благодаря их съедобным костям. Они богаты высококачественным белком и омега-3 жирными кислотами, что делает их отличным выбором для сердца, мозга, кожи и костей.
5. Сыр
Большинство сортов сыра являются невероятными источниками кальция. Кроме того, наш организм легче усваивает кальций из молочных продуктов, чем из растительных источников.
6. Обогащенные продукты
Ваши ежедневные потребности в кальции могут быть удовлетворены с помощью обогащенных продуктов, таких как злаки. Не забудьте выбрать хлопья с как можно меньшим содержанием сахара. Посыпьте хлопья свежими фруктами и молоком, и вы получите вкусное лакомство, богатое кальцием.
7. Сывороточный протеин
Поскольку он получен из коровьего молока, порошок сывороточного протеина является еще одним богатым источником кальция.
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