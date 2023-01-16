Названы напитки, которые помогают улучшить усвоение витамина D

Вы недавно набрали вес? Вы часто чувствуете вялость, усталость или стресс? Если это так, возможно, у вас дефицит витамина D.

Витамин D, широко известный как солнечный витамин, необходим для поддержания здорового веса, предотвращения проблем с почками и печенью, а также для улучшения здоровья мышц и костей. Наряду с этим витамин D необходим для усвоения многих других питательных веществ, работы иммунной системы и защиты от последствий Covid-19. Вы когда-нибудь думали, как улучшить усвоение витамина D? Что ж, как показало новое исследование, вода и молоко могут помочь вам улучшить усвоение витамина D.

Согласно новому исследованию, представленному на 24-м Европейском конгрессе эндокринологов в Милане, было проведено рандомизированное исследование с участием 30 женщин в постменопаузе в возрасте 60-80 лет с дефицитом витамина D.

Затем в исследовании непрерывно изучались изменения концентрации в крови после употребления пищевых продуктов, содержащих 200 г D3.

В произвольном порядке участники исследования получали по 500 мл воды, молока, сока, сока с витамином D и изолятом сывороточного белка и по 500 мл воды без витамина D (плацебо).

Было показано, что молоко и вода одинаково эффективны и являются наиболее эффективными вариантами для улучшения усвоения витамина D.

Читайте также: назван напиток, который разрушает метаболизм у женщин старше 50 лет.