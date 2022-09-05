Доктор рассказал, может ли холодный душ помочь похудеть

Доктор Зак Тернер утверждает, что холодный душ имеет много преимуществ для здоровья, от снижения стресса до укрепления иммунной системы.

Холодный душ имеет несколько преимуществ для здоровья . Вот некоторые из них, по словам доктора Зака Тернера:

Укрепление иммунной системы

Исследования показали, что холодный душ увеличивает количество лейкоцитов в организме, которые защищают его от болезней . Тернер добавил, что исследования не показывают, сколько холодных душей в неделю нужно принимать, но он рекомендует стремиться к 2-3, чтобы увидеть результаты.

Холодный душ может уменьшить симптомы депрессии

Для тех, кто борется с депрессией, холодный душ может шокировать тело и посылать электрические импульсы в мозг . Тернер утверждает, что это похоже на запуск зажигания автомобиля. Холодная вода запускает мозг, и у вас повышается бдительность, ясность и уровень энергии. Кроме того, высвобождаемые эндорфины приводят к ощущению благополучия и счастья.

Какая связь между холодным душем и потерей веса?

Тернер добавил, что воздействие низких температур способствует выработке бурого жира — особого типа жировой ткани, которая вырабатывает энергию за счет сжигания калорий. Чтобы сбросить вес, он рекомендует после тренировок принимать холодный душ.

Как ранее сообщал Курсор, если регулярно пить чай, это будет максимально положительно сказываться на здоровье человека.