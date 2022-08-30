Назван напиток, снижающий риск смерти

Достаточно выпивать каждый день хотя бы две чашки. При этом максимальное количество выпитого напитка и его вид не играют никакой роли.

Ученые провели очередное исследование и установили, что если регулярно пить чай, это будет максимально положительно сказываться на здоровье человека.

Об этом сообщает портал Новости планеты.

Так, установлено, что достаточно выпивать каждый день хотя бы две чашки чая, чтобы снизить риск смертности на 13%. При этом максимальное количество выпитого напитка и его вид не играют никакой роли.

«К примеру, в чай можно добавлять сахар и молоко. Это не будет влиять на конечный результат. Кроме того, не имеет никакого значения температура напитка», — говорится в материале.

Отмечается, что чай способен снизить уровень смертности. Кроме того, становится более низким уровень развития проблем с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.

В таких соках действительно есть множество витаминов и других питательных веществ, но кроме этого в них содержится большое количество калорий и природного сахара. Например, всего одна чашка виноградного сока содержит 35 граммов сахара, всего 1 грамм белка и 0 грамм клетчатки.

Кроме этого, «Курсор» рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота.

Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые способствуют пищеварению. Это растение обладает многими лекарственными свойствами, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.