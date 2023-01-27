Доктор рассказала, что вызывает набор веса зимой

Многие люди склонны набирать вес в зимний сезон по разным причинам. По мере снижения температуры снижается и ваша мотивация к движению, что является одним из наиболее распространенных факторов, вызывающих увеличение веса в это время года. Более того, недостаток витамина D, низкая температура тела и отсутствие ежедневных физических упражнений могут привести к тому, что со временем человек очень легко наберет вес.

Диетолог Джинал Патель рассказала порталу HealthShots, что вызывает набор веса зимой.

1. Употребление высококалорийной пищи

«Многие люди склонны употреблять кофе с печеньем, шоколадным тортом или кексом. Это комфортные продукты, которые также содержат натрий и заставляют вас набирать лишние килограммы», — говорит доктор Джинал Патель, диетолог из больницы Аполло Спектра, Мумбаи.

2. Чрезмерное употребление алкоголя

Выпивка, конечно, не эликсир для хорошего здоровья. Хотя употребление алкоголя в умеренных количествах может быть нормальным, чрезмерное потребление алкоголя, безусловно, может принести больше вреда, чем пользы.

3. Отсутствие физической активности

При правильном питании для похудения физические упражнения также очень важны. Без физических упражнений диета не поможет вам похудеть. А из-за холодной погоды люди избегают занятий спортом. Очевидно, что уменьшение физических нагрузок и увеличение количества потребляемой пищи в течение этого сезона в значительной степени ответственны за увеличение веса.

4. Праздничный стресс

Вернулись после гуляний? Что ж, большое количество стресса, недостаток сна увеличат в организме гормоны стресса кортизола и адреналина. И вам будет трудно с легкостью возобновить повседневную жизнь.

5. Слишком много сна

Когда на улице холодно, все, что вы хотите делать, это просто валяться в кровати. Таким образом, из-за режима сна ваша физическая форма может отойти на второй план. Помните, это не означает, что вы должны меньше спать, потому что достаточное количество сна действительно важно, если вы пытаетесь похудеть. Тем не менее не стоит пересыпать.

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