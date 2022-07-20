Доктор рассказала, какие овощи могут вызвать проблемы с пищеварением

Это неоспоримый факт, что в любой здоровой диете овощи являются ценным источником питательных веществ. Богатые клетчаткой, они помогают увеличить чувство сытости и ограничить переедание.

Овощи являются отличным источником углеводов, которые сопровождают любой прием пищи и добавляют объем вашей тарелке. И хотя овощи находятся в основании пищевой пирамиды, есть некоторые их разновидности, которые могут быть виноваты во вздутии живота и расстройстве желудка.

Если вы страдаете от хронического воспаления, но придерживаетесь в основном здоровой диеты, есть одна ошибка, которая может быть корнем проблемы: употребление овощей в сыром виде.

Несмотря на то, что сырые овощи богаты клетчаткой и, следовательно, помогают дольше сохранять чувство сытости, они также могут играть важную роль в возникновении вздутия живота. «Клетчатка — это неперевариваемая часть растений, которая проходят через наш желудочно-кишечный тракт. Она полезна для регуляции уровня сахара в крови, сытости, иммунитета, здоровья сердца и многого другого», — объясняет доктор Эми Шапиро. В целом, это здорово для вашего здоровья, но с точки зрения борьбы со вздутием живота может иметь обратный эффект.

Несмотря на то, что клетчатка дольше удерживает организм сытым из-за того, что она не переваривается, она может создать проблемы для вашего желудка. «У некоторых возникает реакция на нерастворимую клетчатку и ее ферментацию здоровыми бактериями в нашем кишечнике, часто побочным эффектом являются газы и вздутие живота», — отмечает Шапиро.

«Что касается воспалений в организме, некоторые исследования показывают, что сырые овощи из семейства пасленовых больше всех могут усугубить воспаление или вызвать воспаление в кишечнике из-за газов и вздутия живота», — объясняет Шапиро. Таким образом, их лучше готовить на пару.

Однако стоит отметить, что сырые овощи часто содержат больше витаминов и минералов, чем их приготовленные аналоги, но недостаточно, чтобы их не подвергать тепловой обработке.

На самом деле, при приготовлении некоторых овощей их питательные вещества лучше усваиваются организмом, объясняет Шапиро, приводя веские доводы в пользу выбора приготовленных овощей вместо сырых. «Когда мы готовим овощи, некоторые питательные вещества становятся более биодоступными, например, кальций, жирорастворимые витамины и антиоксиданты, — объясняет она. — В процессе приготовления пищи мы теряем некоторые водорастворимые витамины, такие как витамины B и C, но незначительно».

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