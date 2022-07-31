Доктор рассказала, какая ошибка при приготовлении салата мешает похудеть

Более чем вероятно, что когда ваш разум переключается на здоровую диету для похудения, он часто вызывает в воображении образ большого салата.

Несомненно, богатые различными питательными веществами, которые, безусловно, могут служить вашему телу и позволить вам достичь ваших целей в области хорошего самочувствия, салаты по праву заслужили свое место в качестве «здоровой» пищи, которая может хорошо вписаться в любую диету в качестве основного блюда или гарнира.

Тем не менее, хотя салаты в значительной степени полезны для вашего тела и способствуют здоровой потере веса, существуют определенные методы приготовления, которые могут свести на нет некоторые преимущества для здоровья и даже привести к увеличению веса, если вы не будете осторожны.

Диетологи сообщают об одной распространенной ошибке, которая, по их мнению, мешает похудеть, даже при соблюдении здоровой диеты.

Заправку в салатах любят, наверное, все, так как она делает овощи более вкусными. И если вы часто ее употребляете, из-за некоторых ошибок в приготовлении салата вы можете непреднамеренно увеличить количество калорий в блюде, а не ценные питательные вещества.

«Многие заправки для салатов содержат много насыщенных жиров и калорий. Часто использование заправок на основе сливок может обеспечить больше калорий, чем употребление чизбургера», — предупреждает доктор Эми Адамс.

Тот факт, что вы едите салат, не делает его здоровым по своей сути, а проверка этикетки с пищевой ценностью и размера порции на вашей бутылочке с соусом может иметь решающее значение для уменьшения количества лишних калорий, проникающих в вашу еду. «Переход на масляную заправку для салата обеспечит меньше калорий и больше пользы для сердца», — отметила Адамс.

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