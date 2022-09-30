Названы две утренние привычки, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний

Ваши утренние привычки имеют решающее значение для хорошего самочувствия. Это особенно верно, когда речь идет о здоровье вашего сердца.
Чтобы узнать о самых серьезных утренних ошибках, которые могут подвергнуть вас риску сердечно-сосудистых заболеваний, SheFinds.com поговорили с доктором-кардиологом Ником Уэстом.
1. Слишком много подсластителя в вашем кофе
Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, — это каждое утро добавлять в чашку кофе сахар или подсластитель.
«Известно, что повышенное потребление сахара с пищей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардию и сердечный приступ) и цереброваскулярные заболевания (инсульт)», — предупреждает доктор Уэст.
2. Слишком много или слишком мало сна
Доктор Уэст говорит, что неправильное количество сна может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Как недостаток сна (< 6 часов в сутки), так и избыток сна (> 9 часов) связаны с повышенным риском в обсервационных исследованиях», — отмечает он.
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