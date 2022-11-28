Эксперт назвал напитки, которые помогут быстро похудеть

При похудении важно продумывать не только свой рацион, но и напитки, которые вы употребляете. Ведь некоторые из них могут быть источником лишних калорий, а другие — ускорить похудение и метаболизм.

Для того, чтобы похудеть, нужно не только заниматься физическими упражнениями и соблюдать правильный рацион питания, но и употреблять напитки, которые способствуют снижению веса.

Так считает американский врач и диетолог Джиллиан Кубала.

Джиллиан Кубала назвала топ-5 напитков, которые помогут в борьбе с лишним весом и будут способствовать избавлению от висцерального жира, который накапливается на талии.

Вода

Джиллиан Кубала рекомендуют заменить обычной водой любые напитки, которые использовались раньше – сладкие компоты, газировки. Обычная вода – один из лучших напитков для похудения. Исследования показывают, что употребление большего количества воды, особенно до приема пищи, может снизить общее потребление калорий, что поможет вам потерять лишний жир, советует Джиллиан.

Если простая вода наскучила, то в нее можно добавить дольку лимона, мяту или кусочки фруктов.

Кофе

Диетолог отметила, что кофеин активизирует обменные процессы в организме человека и способствует потере веса. Также она рекомендует пить кофе перед тренировками, чтобы добавить заряд бодрости.

Матча (зеленый чай)

«Матча содержит большое количество катехинов и антиоксидантов. Эти вещества ускоряют метаболизм и увеличивают потерю жира», – сообщила Джиллиан Кубала.

Она объяснила, что в матче содержится кофеин, который дает организму энергию и делает занятия спортом более эффективными.

Имбирный чай

Диетолог сообщила, что такой чай снижает чувство голода и тем самым препятствует потреблению лишних калорий.

Яблочный уксус

Джиллиан Кубала рассказала, что яблочный уксус замедляет пищеварение, что помогает надолго сохранить чувство сытости и снижает риск переедания.

«Курсор» сообщал, как лишний вес связан с деменцией.