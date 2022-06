Эксперт назвала привычку, которая поможет избавиться от лишних килограммов

Ранний завтрак, в течение часа с момента пробуждения — привычка, которая позволит контролировать вес без лишних усилий.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Медики уверены: многие люди пропускают завтрак и едят скудный обед, думая, что так они ограничивают калории. На самом деле, это лишь усугубляет проблему лишнего веса. Ведь уже к полудню они проголодаются и будут есть все, что видят, и так продлится до вечера.

Как отмечает диетолог Ким Роуз, сбалансированный ежедневный завтрак позволяет достичь реального успеха в процессе улучшения формы.

Эксперт говорит, что именно сбалансированный завтрак с белками, жирами и углеводами, является полезным для организма. Диетолог предложила быстрый и простой рецепт утренней трапезы со всеми полезными микроэлементами, и это тост с авокадо и яйцом. Так, вы получаете белок из яйца, полезный жир из авокадо, а из цельнозерновых тостов еще и углеводы и клетчатку.

Однако, бывают случаи, когда утром не хватает времени, чтобы позавтракать. В таком случае, можно подготовить продукты на несколько дней, которые можно будет быстро взять с собой на работу и миксовать. Это могут быть те же сваренные яйца, курятина, овощи, фрукты, салаты и крупы.

Ни в коем случае нельзя завтракать пирожными, шоколадками или конфетами. Это может привести к появлению сахарного диабета. Через час-два после сладкого завтрака человек будет чувствовать сонливость и упадок сил. В сладостях содержится много сахара, который приводит к активной выработке инсулина.

Кроме того, Курсор писал, что эксперты рассказали, как улучшить работу мозга и поднять иммунитет всего за 10 минут.

Еще напомним, что ученые назвали продукт, который снижает риск развития болезней сердца.