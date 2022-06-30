Эксперт рассказал о пользе послеобеденного сна

Британиские сомнолог заявляет, что многие взрослые спят меньше семи часов в сутки, что явно меньше нормы. Литтлхейлс считает, что дневной сон может компенсировать эту недостачу.

Сон с 13:00 до 15:00 жизненно важен для оптимального здоровья, утверждает известный британский сомнолог и эксперт по вопросам здоровья Ник Литтлхейлс.

Как известно, среднестатистическому взрослому человеку рекомендуется спать 8 часов в сутки, но эксперт утверждает, что большинство взрослых спят ночью около 7 часов или меньше. Многие факторы, включая повседневный стресс и беспокойство, негативно влияют на качество сна и засыпание, не позволяя вам высыпаться столько, сколько вам необходимо.

Чтобы помочь организму легче справляться с этим, полезно давать себе короткий отдых в течение дня.

«Короткий сон после обеда имеет много преимуществ, например, улучшает настроение, память и творческие способности, помогает восстановлению, укрепляет иммунную систему, а также снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера, болезней сердца и депрессии», — сказал эксперт в интервью.