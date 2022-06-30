Эксперт рассказал о пользе послеобеденного сна

23:10, Сегодня
Здоровье и медицина, Полезные советы
человек спит кровать фото
Фото: pixabay.com

Британиские сомнолог заявляет, что многие взрослые спят меньше семи часов в сутки, что явно меньше нормы. Литтлхейлс считает, что дневной сон может компенсировать эту недостачу.

Сон с 13:00 до 15:00 жизненно важен для оптимального здоровья, утверждает известный британский сомнолог и эксперт по вопросам здоровья Ник Литтлхейлс.

Как известно, среднестатистическому взрослому человеку рекомендуется спать 8 часов в сутки, но эксперт утверждает, что большинство взрослых спят ночью около 7 часов или меньше. Многие факторы, включая повседневный стресс и беспокойство, негативно влияют на качество сна и засыпание, не позволяя вам высыпаться столько, сколько вам необходимо.

Чтобы помочь организму легче справляться с этим, полезно давать себе короткий отдых в течение дня.

«Короткий сон после обеда имеет много преимуществ, например, улучшает настроение, память и творческие способности, помогает восстановлению, укрепляет иммунную систему, а также снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера, болезней сердца и депрессии», — сказал эксперт в интервью.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.

Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также