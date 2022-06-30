Эксперт рассказал о пользе послеобеденного сна

Сон с 13:00 до 15:00 жизненно важен для оптимального здоровья, утверждает известный британский сомнолог и эксперт по вопросам здоровья Ник Литтлхейлс.
Как известно, среднестатистическому взрослому человеку рекомендуется спать 8 часов в сутки, но эксперт утверждает, что большинство взрослых спят ночью около 7 часов или меньше. Многие факторы, включая повседневный стресс и беспокойство, негативно влияют на качество сна и засыпание, не позволяя вам высыпаться столько, сколько вам необходимо.
Чтобы помочь организму легче справляться с этим, полезно давать себе короткий отдых в течение дня.
«Короткий сон после обеда имеет много преимуществ, например, улучшает настроение, память и творческие способности, помогает восстановлению, укрепляет иммунную систему, а также снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера, болезней сердца и депрессии», — сказал эксперт в интервью.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.