Эксперт рассказала, как набрать вес здоровым способом

Человек с недостаточным весом, скорее всего, будет недоедать и испытывать дефицит питательных веществ, что может представлять множество рисков для здоровья. Но начать переедать и не заниматься спортом — неправильный путь. Итак, эксперт рассказала для медпортала HealthShots, как набрать вес здоровым способом, чтобы достичь нормального ИМТ (индекса массы тела).

1. Увеличьте количество приемов пищи

Если у вас недостаточный вес, весьма вероятно, что у вас плохой аппетит и вы едите только один или два надлежащих приема пищи в день. Это нужно будет изменить. Если у вас небольшой аппетит, это нормально, но вам нужно увеличить частоту приемов пищи. Ешьте небольшими порциями, но ешьте 5-6 раз в день.

2. Диета, богатая белками и углеводами

Известно, что белок способствует росту мышц. Здоровое потребление продуктов, богатых белком, будет иметь огромное значение для вашего веса, и то, что вы наберете, не будет жирами. Такие продукты, как яйца, мясо, рыба, чечевица, бобовые и т. д., являются чрезвычайно богатыми источниками белка. Веганы также могут выбрать тофу, еще один источник белка. Также вам поможет включение в рацион молочных продуктов, таких как йогурт, и продуктов, богатых углеводами, таких как картофель.

3. Упражнение

Если вы хотите набрать вес, лучше всего придерживаться силовых тренировок. Упражнения со штангой и гантелями приведут к увеличению мышечной массы и, следовательно, будут способствовать здоровому набору веса. Исследование 2011 года показывает, что силовые тренировки 3-5 раз в неделю приводят к значительному увеличению веса.

4. Сон

Обычная рекомендуемая продолжительность сна составляет 6-8 часов.

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