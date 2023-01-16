Эксперт рассказала, кому категорически нельзя пить воду с лимоном

Вода с лимоном натощак «разрекламирована» многими врачами и диетологами, как панацея от множества болезней и залог похудения. Но этот напиток подходит далеко не всем.

Напиток противопоказан при болезнях почек, потому что имеет сильный мочегонный эффект. Не стоит пить лимонную воду натощак также при язве, гастрите сахарном диабете. Противопоказанием должна стать также аллергия на цитрусовые.

Об этом предупредила гастроэнтеролог и диетолог Наталья Фармага в Instagram.

Эксперт также объяснила, что лимонная вода действительно может быть полезна, так как утром организму нужно восполнить нехватку жидкости. Но целебного эффекта она не имеет. В лимоне действительно много витамина C, а также B1, B2, A и различные флавоноиды. Но количество лимонного сока в стакане воды не велико и собственно в воде с лимоном количество витаминов тоже очень незначительное.

Лимоны в столь малой концентрации не помогут похудеть, говорит врач. Для этого нужно сбалансировать питание и больше двигаться.

Эксперт рекомендует выпивать натощак каждое утро стакан едва теплой чистой воды — так вы точно не нанесете вред своему организму, ускорите метаболизм и улучшите работу внутренних органов.

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