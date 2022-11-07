Эксперт рассказал, может ли мытье головы вызвать головную боль

Доктор рассказал, что можно испытывать эту боль в любой области головы, особенно за ухом.

Головные боли могут возникать по разным причинам, включая стресс, нерегулярный режим питания, недостаток сна и другие. Но испытывали ли вы когда-нибудь головную боль сразу после душа?

Оказывается, мытье волос является распространенной причиной, вызывающей мигрень, особенно у женщин. Чтобы понять, почему это происходит и что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, HealthShots поговорил с доктором Паваном Паем из Мумбаи.

Доктор Пай сказал: «Это может шокировать, но мытье головы может вызвать головную боль. Она начинается после «ванны для головы» и стала обычным явлением в наши дни. Большинство людей склонны сталкиваться с этим типом головной боли. Длинные волосы, которые моют примерно три раза в неделю и заплетают мокрыми косами, приведут к боли и, в конечном счете, к мигрени».

Это даже было обнаружено у 94 из 1500 индийских пациентов, участвовавших в исследовании, опубликованном в журналах SAGE, и сообщивших о головных болях после мытья головы.

Советы по борьбе с мигренью

Не мойте волосы часто.

Если после мытья головы у вас возникает мигрень, принимайте лекарства вовремя.

Не нажимайте на голову слишком сильно во время мытья.

Сделайте холодный компресс, чтобы облегчить мигрень.

Старайтесь пить достаточно воды, чтобы избежать головной боли.

Избегайте кофеина, когда у вас болит голова.

Регулярно делайте физические упражнения, чтобы избежать мигрени.

Не нервничайте и сохраняйте спокойствие, иначе боль усилится.

Не подвергайте себя воздействию сильного света.

Не забывайте делать дыхательные упражнения для улучшения кровообращения и снятия стресса.

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