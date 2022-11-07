Эксперт рассказал, может ли мытье головы вызвать головную боль

Головные боли могут возникать по разным причинам, включая стресс, нерегулярный режим питания, недостаток сна и другие. Но испытывали ли вы когда-нибудь головную боль сразу после душа?
Оказывается, мытье волос является распространенной причиной, вызывающей мигрень, особенно у женщин. Чтобы понять, почему это происходит и что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, HealthShots поговорил с доктором Паваном Паем из Мумбаи.
Доктор Пай сказал: «Это может шокировать, но мытье головы может вызвать головную боль. Она начинается после «ванны для головы» и стала обычным явлением в наши дни. Большинство людей склонны сталкиваться с этим типом головной боли. Длинные волосы, которые моют примерно три раза в неделю и заплетают мокрыми косами, приведут к боли и, в конечном счете, к мигрени».
Это даже было обнаружено у 94 из 1500 индийских пациентов, участвовавших в исследовании, опубликованном в журналах SAGE, и сообщивших о головных болях после мытья головы.
Советы по борьбе с мигренью
- Не мойте волосы часто.
- Если после мытья головы у вас возникает мигрень, принимайте лекарства вовремя.
- Не нажимайте на голову слишком сильно во время мытья.
- Сделайте холодный компресс, чтобы облегчить мигрень.
- Старайтесь пить достаточно воды, чтобы избежать головной боли.
- Избегайте кофеина, когда у вас болит голова.
- Регулярно делайте физические упражнения, чтобы избежать мигрени.
- Не нервничайте и сохраняйте спокойствие, иначе боль усилится.
- Не подвергайте себя воздействию сильного света.
- Не забывайте делать дыхательные упражнения для улучшения кровообращения и снятия стресса.
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