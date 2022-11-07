Эксперт рассказал, может ли мытье головы вызвать головную боль

08:00, Сегодня
Здоровье и медицина
головная боль женщина фото
Фото: canva.com

Доктор рассказал, что можно испытывать эту боль в любой области головы, особенно за ухом.

Головные боли могут возникать по разным причинам, включая стресс, нерегулярный режим питания, недостаток сна и другие. Но испытывали ли вы когда-нибудь головную боль сразу после душа? 

Оказывается, мытье волос является распространенной причиной, вызывающей мигрень, особенно у женщин. Чтобы понять, почему это происходит и что вы можете сделать, чтобы предотвратить это, HealthShots поговорил с доктором Паваном Паем из Мумбаи.

Доктор Пай сказал: «Это может шокировать, но мытье головы может вызвать головную боль. Она начинается после «ванны для головы» и стала обычным явлением в наши дни. Большинство людей склонны сталкиваться с этим типом головной боли. Длинные волосы, которые моют примерно три раза в неделю и заплетают мокрыми косами, приведут к боли и, в конечном счете, к мигрени».

Это даже было обнаружено у 94 из 1500 индийских пациентов, участвовавших в исследовании, опубликованном в журналах SAGE, и сообщивших о головных болях после мытья головы.

Советы по борьбе с мигренью

  • Не мойте волосы часто.
  • Если после мытья головы у вас возникает мигрень, принимайте лекарства вовремя.
  • Не нажимайте на голову слишком сильно во время мытья.
  • Сделайте холодный компресс, чтобы облегчить мигрень.
  • Старайтесь пить достаточно воды, чтобы избежать головной боли.
  • Избегайте кофеина, когда у вас болит голова.
  • Регулярно делайте физические упражнения, чтобы избежать мигрени.
  • Не нервничайте и сохраняйте спокойствие, иначе боль усилится.
  • Не подвергайте себя воздействию сильного света.
  • Не забывайте делать дыхательные упражнения для улучшения кровообращения и снятия стресса.

Ранее Курсор писал, что ученые рассказали, какое заболевание может возникнуть из-за плохого сна.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.