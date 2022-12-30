Протеиновый коктейль или продукты, богатые белком: эксперт рассказал, что полезнее

Если вы запутались между протеиновым коктейлем и пищей, богатой белком, эксперт рассказал, какой источник белка лучше для вашего здоровья.

Многие из нас едят белок для двух целей: для похудения и для наращивания мышечной массы. Но вы когда-нибудь сомневались, что выбрать: протеиновый коктейль или блюдо с высоким содержанием белка?

Компания Health Shots обратилась к Дипти Локешаппе, магистру пищевой науки и питания, старшему консультанту-клиническому диетологу больницы материнства в Бангалоре, чтобы узнать разницу между коктейлем и обычными продуктами, содержащими белок.

Вот преимущества употребления протеинового коктейля:

Управление весом. Употребление протеина надолго заставит вас чувствовать себя сытым, что поможет вам избежать частых перекусов и, следовательно, увеличения веса.

Рост мышц. Многие любители фитнеса считают, что употребление протеиновых коктейлей помогает им набрать массу после силовых тренировок.

Дополнительное питание: протеиновые коктейли и добавки дают вашему телу дополнительное питание, которого вам может не хватать в вашем рационе. Его также удобнее потреблять.

Вот преимущества употребления продуктов, богатых белком:

Повышает обмен веществ и увеличивает сжигание жира: белок обладает гораздо более сильным термическим эффектом, чем жир и углеводы. Доказано, что богатая белком диета улучшает обмен веществ и помогает сжигать больше калорий.

Снижает кровяное давление: высокое кровяное давление может привести к сердечным приступам, инсультам и хроническим заболеваниям почек. Доказано, что наличие в вашем рационе продуктов, богатых белком, положительно влияет на кровяное давление.

Менее рискованно, чем протеиновые коктейли: слишком много добавок и протеиновых коктейлей может оказать негативное влияние на ваше тело, но это не часто происходит с употреблением твердого белка.

Что лучше: продукты или коктейль?

Люди ошибочно полагают, что употребление протеиновых коктейлей поможет им набрать мышечную массу. Отчасти это правда, но чтобы получить пользу для здоровья мышц от белка, вы не можете полностью избегать твердых продуктов. Для достижения хороших результатов потребление протеинового коктейля должно сочетаться с правильными продуктами, богатыми белком.

Локешаппа говорит: «Поскольку протеиновые коктейли не предназначены для замены приемов пищи, их следует принимать в умеренных количествах, потому что длительное употребление также может вызвать определенные проблемы со здоровьем, такие как проблемы с пищеварением, тошнота, вздутие живота и т. д.».

Таким образом, использование обоих источников белка — из продуктов питания и порошков — имеет свои преимущества, если вы стремитесь поддерживать свой вес, наращивать мышечную массу или просто хотите оставаться здоровым. Тем не менее, поскольку протеиновые коктейли имеют долгосрочные негативные последствия, вам следует ограничить их потребление и включить в свой рацион больше продуктов, богатых белком, таких как яйца, лебеда, творог, миндаль, молоко, рыба, тофу, арахис и бобы. Человек, который хочет оставаться здоровым, всегда должен выбирать здоровую, сбалансированную диету.

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