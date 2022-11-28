Эксперт рассказала о серьезном вреде недосыпания

Продолжительность сна менее шести часов в сутки связана с риском развития ряда тяжелых заболеваний.

Американский врач-сомнолог Ребекка Роббинс рассказала о вреде недосыпа. О результатах новых исследований, посвященных сну и здоровью.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

По словам эксперта, в течение дня мозг вырабатывает токсины, накопление которых связывают со снижением когнитивных способностей, а также болезнью Альцгеймера и деменцией. Когда мы спим, мозг не только перестает вырабатывать эти токсины, но также производит мозговую жидкость, которая, по сути, промывает его и удаляет накопившиеся токсины, пояснила Роббинс.

Кроме того, нехватка сна может негативно сказываться на иммунитете. Хронический недосып более чем вдвое повышает риск простудных заболеваний и замедляет выработку антител после прививок.

Чтобы улучшить качество сна, Ребекка советует каждый день ложиться спать и просыпаться в одно время.

Продолжительность сна должна составлять восемь часов, однако ложиться лучше на полчаса раньше, чтобы успеть расслабиться и уснуть. Тем, кто просыпается посреди ночи, Роббинс рекомендует не включать телефон, а встать с кровати, сесть в кресло или на пол и помедитировать.

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