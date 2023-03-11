Эксперты назвали лучшие продукты для похудения и роста мышц

При этом основу питания должны составлять богатые белком продукты: яйца, курица или тофу. Красное мясо специалисты советуют заменять более диетическими вариантами – рыбой и птицей.
Перед тренировками следует употреблять бананы, а после – натуральный йогурт без содержания сахара.
При данной диете привести себя в форму также помогут тунец, авокадо и бобовые.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.
Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.